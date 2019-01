Indie buduje flotilu jaderných ponorek. Měl by se svět bát dalšího konfliktu?

Ponorka Arihant, je poháněna jaderným reaktorem, a při svých misích tak může pod hladinou strávit dlouhé měsíce, aniž by se musela vynořit. Na její palubě se podle magazínu National Interest může nacházet až 12 raket K-15 Sagarika, které mohou nést jaderné hlavice.

Jedná se o vlajkovou ponorku postupně vznikající flotily. Kromě ní disponuje Indie ještě plavidlem třídy Akula, které má pronajaté od Ruska. Arihant je výsledkem doposud nejnákladnějšího indického zbrojního programu, jehož náklady jsou odhadovány zhruba na 13 miliard dolarů.

Vládní agentura Organizace pro obranný výzkum a vývoj (DRDO) chtěla vyvinout ponorky schopné nést atomové zbraně, a vytvořit tak jadernou triádu. Arihant byla sice dokončena již v roce 2009, dalších sedm let však byla testována a v roce 2016 dočasně vyřazena ze služby v důsledku nehody.

Rakety K-15, kterými je vybavena, mají dostřel necelých 700 kilometrů, v současnosti však armáda dokončuje nové střely K-4 Shaurya, které již budou moci, v případě nasazení, zasáhnout například hlavní město Pákistánu, Islámábád. Do výzbroje ponorky by měly být zařazeny po roce 2020.

Další ponorka třídy Arihant by měla být dokončena nejpozději do roku 2021. Na rozdíl od nynější verze však bude moci být vyzbrojena čtyřiadvaceti raketami K-15 nebo osmi střelami K-4. Podle magazínu National Interest začalo indické námořnictvo se stavbou dvou až čtyř dalších, ještě větších plavidel. Do poloviny příští dekády by měly být postaveny ještě čtyři modernější ponorky a nové rakety S5.

Mezitím pracuje DRDO na projektu třídy ponorek nazvané Chakra III a do roku 2022 by měla být dokončena i nová základna, ze které budou plavidla operovat. Za necelých deset let by tak měla mít Indie vlastní flotilu, která bude sloužit jako prostředek jaderného odstrašení vůči Pákistánu a Číně.

Čína i Indie se zavázaly, že nikdy nepoužijí atomové zbraně jako první. Teoreticky by tedy mezi oběma státy nemělo ani v případě vyhrocení konfliktu o sporná území dojít k jaderné válce. Pákistán však představuje větší hrozbu. Indie i Pákistán spolu v minulosti svedly již čtyři války a napětí mezi oběma zeměmi je i nadále velké.

Islámábád má na svých předsunutých základnách rozmístěny desítky taktický jaderných zbraní, které je pákistánská armáda údajně odhodlána použít i v případě konvenčního útoku. Takový scénář by pravděpodobně vyústil v odvetné údery Indie a propuknutí jaderné války. Vzhledem k tomu, kolik žije v regionu obyvatel, by si podobný konflikt mohl vyžádat desítky i stovky milionů obětí.