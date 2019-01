Afghánský prezident vyzval Tálibán k rozhovorům, šanci na mír hatí dvě překážky

"Vyzývám Tálibán, aby přijal požadavek Afghánců na mír a zahájil seriózní jednání s afghánskou vládou," řekl Ghaní ve svém dnešním projevu z prezidentského paláce v Kábulu vysílaném státní televizí. "Nezapomeňme, že oběťmi této války jsou Afghánci a že mírový proces musejí vést oni," dodal.

Ghaní s proslovem vystoupil poté, co se sešel se zvláštním americkým vyslancem pro Afghánistán Zalmayem Khalilzadem, který se účastní rozhovorů se zástupci Tálibánu a do Kábulu přicestoval o víkendu přímo z Dauhá.

Tálibán i Američané po skončení posledního kola rozhovorů uvedli, že dospěli k významnému pokroku, konkrétní výsledky debaty ale nezveřejnili. Podle expertů se pokrok týká možného stažení amerických vojáků z afghánského území výměnou za záruku Tálibánu, že již nebude poskytovat útočiště zahraničním extremistům a džihádistickým skupinám typu teroristické organizace Al-Káida a Islámský stát (IS).

To bylo původním důvodem, proč Američané zahájili invazi do Afghánistánu krátce po teroristických útocích z 11. září 2001 na New York a Washington.

