V Číně popravili nebezpečného recidivistu. Při útoku autem a lopatou zabil 15 lidí

Řidič sportovního užitkového vozu (SUV), identifikovaný jako 54letý Jang Can-jün, 12. září nejprve na rušném náměstí v Cheng-jangu najel do chodců. Poté z auta vyskočil a na další lidi zaútočil nožem a lopatou. Motiv jednání pachatele média neuvedla.

🔴 #China: 43 people were injured and 3 people died following an incident at the car ram in #Hengyang. The driver behind the incident is Yang Zanyun (54). "(📹 @xingfuhuli ) #Urgent #China pic.twitter.com/yv8c0rFlSG