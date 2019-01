Budou muslimové zuřit? Nejvyšší soud Pákistánu potvrdil osvobození křesťanky Bibiové

Asia Bibiová byla zatčena v roce 2009 po hádce s muslimskými ženami, které následně tvrdily, že urazila proroka. O rok později ji soud uznal vinnou a vzhledem k tomu, že v Pákistánu se urážka islámu trestá smrtí, ji poslal na popraviště. Verdikt ale loni v říjnu zvrátil nejvyšší soud, který dospěl k závěru, že žalobci nebyli schopní dokázat, že souzená matka čtyř dětí porušila zákon.

The Supreme Court's decision to uphold #AsiaBibi's acquittal finally clears the path to her freedom - one that has been riddled with injustice, violence and intimidation. She must now be reunited with her family without delay and seek safety in a country of her choice. #Pakistan