Kickboxer Šroubek dělá Novozélanďanům potíže. Vrátí se někdy do Česka?

Novozélandská policie zveřejnila dosud neznámé fotografie Karla Šroubka, který je v zemi odsouzen za pašování drog. Fotka byla jedním z důkazů při jeho prvním soudním řízení, kdy byl Šroubek podezřelý z toho, že přijel na Nový Zéland pod změněnou identitou, protože v České republice byl v ohrožení života.

Šroubek do země přicestoval v roce 2003 na falešný pas pod jménem Jan Antolík. Novou identitu prý získal, protože se v Česku stal svědkem vraždy. Kickboxer se obhajoval tím, že se obával zkorumpovaných policistů.

Během prvního soudního řízení se zpovídal i z otázek ohledně svého návratu do České republiky, který potvrzovala právě ona fotografie, na níž je Šroubek zachycen u pražského obchodu svého otce v době, kdy už utekl na Nový Zéland. Přestože porota ho tehdy shledala vinným, soudce mu uvěřil a osvobodil jej.

Šroubek následně na Nový Zéland propašoval 5 kilogramů drogy MDMA právě z České republiky. Nynější ministr pro imigraci Iain Lees-Galloway ale odmítl Šroubka deportovat zpět do Evropy, právě kvůli strachu o jeho život. Jak se však ukázalo, ministr neměl tušení o existenci důkazů, které prokazují, že Šroubek do Česka v průběhu let několikrát zavítal.

Ministr Galloway nakonec otočil a opět vystavil oznámení o Šroubkově deportaci. Imigrační úředníci konstatovali, že pro vydání do Česka mluví dva důvody: pašování drog a použití falešné identity. Přesto se očekává, že kauza se potáhne ještě několik měsíců, možná i let.

„Letmé návraty zpátky do rodné země podle nás nemění nic na potřebě ochrany mého klienta,“ konstatuje Šroubkův advokát Paul Wicks pro New Zealand Herald. Podle jeho matky navíc Šroubek do Evropy zavítal jen jedinkrát, a to do Německa. To však fotografie spolehlivě vyvrací.

Šroubek přijel na Nový Zéland v roce 2003. Tehdy tvrdil, že jeho rodině vyhrožují policisté, kteří po něm chtějí, aby lhal a osvobodil tak hlavního podezřelého z vraždy. Odhalen byl o šest let později, kdy česká policie odeslala na Nový Zéland zatykač v souvislosti s onou vraždou.

Šroubek byl nakonec v roce 2016 na Novém Zélandu odsouzen k pěti letům a devíti měsícům vězení za pašování 5 kg extáze z České republiky. Dnes sedmatřicetiletý muž neúspěšně žádal o předčasné propuštění a nyní mu hrozí deportace zpátky do rodné země.