Hluboké napětí mezi USA a Čínou: Ve hře je hodně, varuje expert

Řešení bude trvat roky

Část americké administrativy má ovšem větší ambice a od jednání si slibuje zlepšení přístupu na čínský trh, větší ochranu duševního vlastnictví zahraničních firem působících v Číně a snížení státních dotací pro čínské společnosti, konstatuje Coflan.

„Čínští představitelé a já se snažíme uzavřít celkovou dohodu, nenechat NIC nedořešeného na stole. Všechny z celé řady problémů budou diskutovány a snad vyřešeny,“ cituje analytik Trumpův tweet z minulého čtvrtka. Dodává, že ve hře je hodně, jelikož šéf Bílého domu hrozí, že počínaje 1. březnem zvýší cla z 10% na 25%, pokud nedojde k uzavření dohody.

Takový krok by poškodil americké firmy a na trhy vnesl značnou nepředvídatelnost, obává se expert. Pravděpodobnost, že uzavření dohody v tomto měsíci vyřeší hluboké napětí mezi USA a Čínou, ovšem považuje za nízkou.

Implementace dohody o sporných otázkách bude trvat roky, a to za předpokladu upřímné snahy čínských představitelů a existence ucelených pravidel a vynucovacích mechanismů, míní Coflan. Proto soudí, že nejpravděpodobnějším výsledkem schůzky Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem bude jen rámcová dohoda, která nastolí termíny pro řešení dlouhodobých strukturálních problémů a výměnou za čínský příslib nákupu amerického zboží se Washington zaváže nezvyšovat cla.

„Jistě, tento pravděpodobně nejlepší scénář, ucelená rámcová dohoda, by znamenal velký posun ke snížení vzájemného napětí mezi oběma zeměmi,“ píše odborník. Tvrdí, že by z ní okamžitě profitovali američtí farmáři, jejichž obilí momentálně tradiční čínští obchodníci nenakupují, stejně jako by se mohlo zlepšit politické prostředí pro americké firmy operující v Číně.

Kauza Huawei dostává nový rozměr

I takto optimistický scénář ovšem nedokáže vyřešit hlubší problémy, které mohou v nadcházejících letech ohrožovat americko-čínské vztahy, deklaruje Coflan. Za první označuje zvětšující se souvislost mezi technologiemi a bezpečností, přičemž ukázkovým příkladem je napětí okolo Huawei, jedné z největších čínských telekomunikačních firem a světového lídra v technologii 5G.

Jde o jednu z mála společností, které dokážou poskytovat vybavení potřebné k posilování telekomunikačních páteřních sítí, ale Spojené státy dlouhodobě tlačí na své spojence, kteří technologie od Huawei využívají, přičemž se odvolávají na obavy, že Čína může tyto technologie používat ke sběru zpravodajských informací, vysvětluje analytik. Tvrdí, že kampaň proti Huawei nabrala nový rozměr, když byla v Kanadě na americkou žádost zatčena ředitelka společnosti Meng Wan-čou kvůli své roli v porušování sankcí uvalených na Írán.

„Spojené státy jsou stále více ochotné používat široké spektrum nástrojů k ochraně toho, co považují za životní zájmy v technologiích příští generace – mimo jiné polovodičů, umělé inteligence, genetického inženýrství a pokročilých materiálů,“ pokračuje Coflan. Připomíná, že loni USA posílily svůj Výbor pro zahraniční investice ve Spojených státech, což značně omezilo schopnost čínských firem přebírat americké společnosti v klíčových odvětvích.

Ani Čína nezůstává pasivní a navzdory tomu, že průmyslová politika je klíčový problém komplikující americko-čínské vztahy, Peking nadále přiděluje finance v rámci dotačního programu „Made in China 2025“ na vývoj pokročilých polovodičů, leteckých technologií a dalšího sofistikovaného průmyslu, čímž omezuje americkou a evropskou dominanci v této oblasti, konstatuje analytik. Čína podle něj realizuje cílenou politiku náhražek, tedy rozvoje domácích firem produkujících klíčové průmyslové výrobky, například polovodiče a pokročilé stroje, aby snížila svou závislost na zahraničních společnostech.

Peking ostatně na zatčení ředitelky Huawei reagoval agresivně a na základě pochybného právního konstruktu zadržel dva kanadské občany, větně bývalého vysoce postaveného diplomata, poukazuje Coflan.

Na dohodě mezi USA a Čínou se zřejmě skutečně pracuje, připouští odborník. Má však obavy, že vztahy mezi oběma státy budou muset najít novou rovnováhu na stále vratších základech.