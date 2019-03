Nejbezpečnější a nejčistší město na světě: Čím vším vás může oslovit Singapur?

Rok 2019 je tím nejlepším obdobím pro návštěvu Singapuru, neboť se zde chystají oslavy 200. výročí příchodu jeho zakladatele Sira Thomase Stamforda Rafflese, jež z něj původně vytvořil jeden z nejvýznamnějších obchodních uzlů Britské východoindické společnosti. Jedná se konkrétně o tzv. Singapur Bicentennial. Ve srovnání s Dnem nezávislosti se Bicentennial nese v duchu vzpomínek a nostalgií, ale i jistých kontroverzí. Nemalá část místních obyvatel je totiž toho názoru, že oslavovat začátek britskou kolonizaci jaksi postrádá smysl, když se jednalo o období temna a útlaku, a že by si Singapur měl snažit vytvořit něco, co vystihuje jenom jej.

Bicentennial totiž stojí na třech pilířích, jimiž jsou otevřenost, multikulturalismus a sebeurčení. V životě místních obyvatel totiž hrají velmi významnou roli. Singapur jako takový je jedinečná země s vlastní identitou, kterou ale právě vystihuje otevřenost všemu. Jako by se jednalo o zemi, která není sama sebou, a která jako by měla od všeho něco. Úředními jazyky jsou angličtina, čínština, malajština a tamilština.

Diverzita, ať už v přítomnosti různých etnik, jazyků a náboženství, je právě neoddělitelnou součástí singapurské kultury. Ti, kteří mají s Bicentennialem problém, jsou pak ti, kteří volají po národním státě v souvislosti se získáním nezávislosti na Britech a Japoncích. Každopádně v očích většiny místních obyvatel vystihuje Singapur právě ona otevřenost okolnímu světu a kulturám.

I zdánlivá transparentnost má však své meze. Přestože je Singapur moderním a multikulturním městem, je zde uplatňována velmi striktní sexuální morálka. Stále platí britské koloniální zákony proti sodomii, které trestají homosexualitu. Nicméně poté, co je v Indii zrušil Nejvyšší soud, došlo k zahájení odborných diskuzí, zda jsou stále legitimní, a zda by se měly i nadále uplatňovat. Homosexuální svazky nejsou legální a párům stejného pohlaví není ani umožněná adopce dětí. O to větší pozornosti se pak těšil rozsudek singapurského soudu uznávající zahraniční surogátní mateřství gay páru, jehož samotné soužití by se dalo vykládat jako nezákonné.

Podle informací deníku New York Times se v Singapuru rok s rokem zvyšuje povědomí o jiných formách lidské sexuality a lze téměř s jistotou říct, že podobně, jako v Indii, se i zde prolomí ledy a země se stane otevřenou i v této oblasti. Ostatně navzdory platným anti-gay zákonům se zde koná každoroční festival Pink Dot, jehož hesly jsou právě otevřenost a inkluze, nesoucí se v barvách singapurské vlajky. Pokud je Singapur otevřený různým kulturám, proč ne i sexuálním menšinám?

Díky směsici několika kultur se mohou nově příchozí, zejména ze západního světa, v Singapuru velmi rychle aklimatizovat. Podle Američanky Alexandry Feigové a dopisovatelky cestovního deníku A Maiden Voyager, která žije v Singapuru už tři roky, se jedná o tu nejlepší asijskou destinaci. Indonéský ostrov Bali a filipínský ostrov Boracay mu rozhodně nemohou konkurovat. Jedním z důvodů je i fakt, že má Singapur velmi nízkou úroveň kriminality. Kapesní krádeže, únosy a drogové delikty jsou zde raritní. Za odhazování nedopalků a žvýkaček hrozí vysoké pokuty a za vandalismus tělesné tresty, které se běžně uplatňují i na cizincích. Díky britské kolonizaci má Singapur velmi silné vazby na západ a kromě tradičních buddhistických chrámů jsou zde vidět i restaurace rychlého občerstvení, anglické obchody a skleněné mrakodrapy.