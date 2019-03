Výměna v čele Kazachstánu: Prezidentem je Tokajev, chce přejmenovat metropoli

Nazarbajev (78), který středoasijskou zemi vedl od roku 1991, v úterý oznámil rezignaci, kterou zdůvodnil nutností příchodu nové generace lídrů. Prezidentský úřad opustil dnes, kdy funkci převzal 65letý Tokajev.

Moci se ale Nazarbajev, který podle Reuters neměl žádného očividného nástupce, zcela nevzdal: ponechal si funkci šéfa bezpečnostní rady státu a zůstává vůdcem de facto monopolní vládní strany Světlo vlasti.

Tokajev, který v minulosti zastával i post premiéra, v projevu řekl, že Nazarbajev se musí stát čestným senátorem. Uvedl také, že názory nyní již bývalého prezidenta budou nadále klíčové pro politické rozhodování.

#Kazakhstan's new president rocks: As soon as #Tokayev was sworn in, he proposed to rename the capital Astana to "Nursultan" to honor outgoing president #Nazarbayev. https://t.co/afIl4P49sm