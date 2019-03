Přejmenování kazašské metropole? Hrstka lidí se odvážila protestovat, dopadli zle

Prezidentského úřadu v Kazachstánu se ve středu ujal dosavadní předseda Senátu Kasym-Žomart Tokajev, který změnu jména metropole navrhnul. Rozhodnutí zatím není konečné a podle místního tisku ho musí schválit místopisná a názvoslovná komise. Některým obyvatelům Astany se ale záměr parlamentu nelíbí. Podle agentury Reuters krok považují někteří lidé za patolízalství. Proti opatření vznikla i internetová petice k níž se od středy připojilo více než 35.000 lidí.

Před budovou radnice v Astaně se dnes na protest proti rozhodnutí sešly zhruba dvě desítky lidí. Téměř všechny krátce po začátku akce zadržela policie, uvedli svědci. Tamní úřady incident zatím nekomentovaly.

Less than two dozen people try to exercise their right to peaceful protest (against Astana’s name change to Nursultan) and they are detained by police. Welcome to #Kazakhstan - where govt regulation of peaceful protest has deprived the right of its meaning. https://t.co/dWi3crqo75