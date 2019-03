V Indonésii zatkli Rusa, v zavazadle pašoval zdrogovaného orangutana

Andrej Žestkov (27) byl zatčen při bezpečnostní kontrole před nástupem do letadla, které mělo odletět do Ruska v pátek večer. Policisté našli v jeho zavazadle dvouletého samce orangutana, ponořeného do hlubokého spánku v ratanovém koši, jakož i dva živé gekony a pět ještěrek.

"Myslíme, že orangutan dostal prášky proti alergii, které jej uspaly. Našli jsme ty pilulky uvnitř zavazadla," řekl AFP Ketut Catur Marbawa z agentury na ochranu přírody. Rus se podle něj zdál být na vše připraven, "jako kdyby přepravoval malé dítě", protože měl s sebou také kojenecké mléko a pokrývky.

Two-year old drugged #orangutan rescued from luggage of Russian national in #Bali as he was about to travel back to #Russia via Seoul #wildlifecrime https://t.co/DLGdsPpa7a