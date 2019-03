Tryzna za oběti teroru v Christchurch: Dorazil i přeživší, střelec ho zasáhl do jater a nohy

Jedním z přítomných byl 21letý Mustafa Boztas, kterého střelec během útoku z 15. března na mešitu Al Noor střelil do nohy a jater. Od té doby je upoután na kolečkové křeslo. "Je krásné vidět, co společnost sjednotilo, aby ukázala, že jí na nás záleží a že nejsme sami," řekl Boztas na setkání věnovaném především modlitbám, poslechu písní a projevům. Dodal, že se rychle zotavuje a doufá, že bude brzy zase normálně chodit.

Podle místních úřadů se akce zúčastnilo na 40.000 lidí. Konala se v místě, které bylo původně připraveno pro koncert kanadského zpěváka Bryana Adamse, jenž byl po útoku zrušen. Během setkání se nahlas předčítala jména všech 50 zabitých.

Beautiful and moving display of solidarity in Dundee today following the 50 deaths of innocent Muslims in the Christchurch mosque shootings in New Zealand last week. We are stronger united ☮️💗☪️🌍 #alnoor #dundee #Peace pic.twitter.com/U1r0Cel02M