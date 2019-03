Volby v Thajsku vyhrála Síla lidového státu, vojenská junta tak zůstane u moci

Strana PPP současného šéfa vojenské vlády získala podle dosud zveřejněných částečných výsledků 7,5 milion hlasů, opoziční Strana Thajců sedm milionu hlasů. Na třetí místo se ziskem 5,2 milionu hlasů zatím dostala strana Budoucnost vpřed. Oprávněných voličů bylo v Thajsku 51 milionů.

Na základě 90 procent sečtených hlasů oznámila volební komise, že volební účast činila 66 procent, informovala agentura Reuters. Komise také sdělila, že bezmála šest procent odevzdaných hlasů bylo neplatných, v pondělí budou znovu přepočítány.

Předběžné výsledky oznámené volební komisí ohlašující náskok provládní strany PPP před opoziční Stranou Thajců stojící v čele "demokratické fronty" jsou podle agentury Reuters nečekaným a pro mnohé ohromujícím výsledkem prvních demokratických voleb po pěti letech od převratu, jímž se moci v zemi chopila vojenská junta. Jsou zároveň v jasném protikladu k předvolebnímu průzkumu, který thajská televize PBS odvysílala krátce po uzavření volebních místností. Tato anketa předpovídala vítězství Straně Thajců se ziskem 173 mandátů v 500členné dolní komoře parlamentu, zatímco PPP blízká vládnoucí vojenské juntě měla podle ní získat jen 96 křesel.

Současný šéf vojenské vlády, generál Prajutch Čan-Oča, má tedy podle dosud neoficiálních výsledků dobrou šanci na setrvání ve funkci premiéra. Analytici už předem poukazovali na to, že vstupoval jako špičkový kandidát PPP do voleb s jasnou startovní výhodou: armáda totiž po převzetí moci v roce 2014 změnila ústavu a volební zákony. Výhradně ona sama rozhoduje nyní o obsazení 250členné horní komory (Senátu), kde si už zajistila plnou sestavu. Budoucího premiéra pak vybírají obě komory společně, Čan-Oča by tak potřeboval ke zvolení už jen 126 hlasů z dolní parlamentní komory. Podle propočtů státní televize MCOT tam jeho strana získá 141 mandátů.

V reakci na rýsující se nízký zisk v dnešních volbách oznámil svou rezignaci z postu předsedy šéf Demokratické strany, známý politik Apsichisit Vedžadžíva.

Neoficiální výsledky dnešního hlasování budou podle předsedy volební komise Ittiporna Búnprakonga oznámeny až v pondělí v 10:00 místního času (4:00 SEČ). Důvod odkladu oznámení výsledků původně stanoveného na nedělních 20:30 místního času (14:30 SEČ) šéf komise podle agentury Reuters nesdělil.