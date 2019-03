Islámský stát byl poražen. Brzy vznikne jeho nástupce, varuje profesor

IS provozoval kvazi-stát, který vybíral daně od milionů obyvatel a firem, což mu umožnilo financovat rozsáhlou teroristickou armádu, poukazuje profesor. Dodává, že IS přesvědčil zhruba 40 tisíc lidí z celého světa, aby se připojili k jeho samozvanému chalífátu, ale toto číslo se zásadně zmenšilo, jelikož nikdo se nechce přidat k "prohrávající straně".

Americký prezident Donald Trump, který minulý měsíc předčasně absolvoval své "vítězné kolečko", k pádu IS nepochybně přispěl, připouští Bergen. Varuje však, že stále existují podmínky pro vznik a růst podobně nebezpečných teroristických skupin.

Jakou zásluhu má Trump?

Trumpova administrativa podle analytika výrazně změnila realitu boje s IS v Sýrii, když vyzbrojila kurdské síly a posílila americkou vojenskou přítomnost v zemi. "Byla to však Obamova administrativa, která v roce 2016 iniciovala operaci na znovudobytí Mosulu, druhého největšího města v Iráku, kde IS prvně vyhlásil svůj chalífát," píše odborník. Doplňuje, že za Obamy přišla organizace o klíčová irácká města Fallúdža, Ramádí a Tikrít.

Obamova administrativa se zároveň obávala "plíživé intervence" v Sýrii, a tak zastropovala americkou vojenskou přítomnost v zemi na 500 vojáků, vysvětluje Bergen. Podotýká, že v posledních měsících Obamova druhého funkčního období vedl jeho kabinet debatu, zda vyzbrojit syrské Kurdy, kteří byli nakonec klíčovou silou při dobytí Rakky, metropole IS.

Panovaly obavy, aby Washington tímto krokem nerozhněval Ankaru, která považuje syrské Kurdy za blízké spojence kurdských teroristů v Turecku, uvádí analytik. Doplňuje, že Obamův tým o takové možnosti diskutoval tak dlouho, že mu nakonec skončil mandát, a když svůj plán prezentoval nové dministrativě, tehdejší Trumpův poradce pro národní bezpečnost Michael Flynn ho údajně zamítl, jelikož nový šéf Bílého domu a jeho spolupracovníci chtěli situaci posoudit sami.

"Poté, co Trump nastoupil do úřadu, schválil plán na vyzbrojení kurdských sil v Sýrii a dramaticky navýšil počet amerických vojáků z 500 na 2.000," pokračuje expert. Připomíná, že současný prezident poskytl také vojenským velitelům větší volnost na Bílém domu při vedení akcí proti IS

Pár dní předtím, než byla v říjnu 2017 osvobozena Rakka, se Trump v médiích vychvaloval a prohlašoval, že "totálně změnil" pravidla vedení války a postoj americké armády a deklaroval, že pokud by byl prezidentem dříve, IS utrpěl porážku již dávno, nastiňuje odborník. Přizvává, že Trump si určitě může přičíst k dobru svůj podíl na porážce této organizace, ale zdůrazňuje, že strategie předchozího amerického prezidenta byla velmi podobná.

Obama i Trump nespoléhali na velký počet amerických vojáků, ale spíše na speciální jednotky, které radily místním silám a cvičily je, vysvětluje Bergen. Konstatuje, že pozemní boje tak vedly téměř výhradně iráčtí a syrští vojáci, a přestože Trump líčí veškerá opatření, která realizoval, jako zásadně odlišná do těch Obamových, v případě kampaně proti IS lze v postupu obou prezidentů najít více podobností než rozdílů.

Co bude dál s IS?

IS ztratil fyzické území v Iráku a Sýrii a podstatně oslabil, jelikož nedisponuje základnou pro výcvik tisícovek militantů, ale zřejmě bude nadále inspirovat útoky po celém světě jako virtuální chalífát, očekává profesor. Za skutečný problém považuje skutečnost, že na Blízkém východě nadále existují podmínky, které umožnily vzestup IS a pravděpodobně vytvoří jiné džihádistické skupiny.

Mezi hlavní problémy patří podle Bergena hluboké sektářství, křehké a nefunkční vlády a slabá ekonomika. "Přidejte rychle rostoucí populaci na Blízkém východě a máte jedovatou směs, která bude nadále vytvářet takový typ hněvu, který živí skupiny jako IS," píše analytik.

Je třeba se připravit, že pohrobci IS se zformují na místech jako Afghánistán, Libye či Jemen, případně v jiném slabém státě regionu, nabádá odborník. Připouští, že skupina nemusí být tak silná a masivní jako IS, ale i tak bude úspěšná.

Je nebezpečné, pokud Trump slaví konec IS a nemá toto na paměti, varuje expert. Konstatuje, že v takovém případě by současný šéf Bílého domu pouze zopakoval chybu svého předchůdce, který v lednu 2014 označil skupinu, z níž se IS vyvinul, za pouhou "juniorku" al-Káidy.