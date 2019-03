Jak se to mohlo stát? Kvůli masakru v Christchurch vznikne zvláštní vyšetřovací komise

Novozélandská vláda zřídí zvláštní komisi, která bude vyšetřovat pozadí teroristického útoku ve dvou mešitách ve městě Christchurch, při němž zemřelo 50 lidí. Oznámila to dnes novozélandská premiérka Jacinda Ardernová po zasedání vlády. Podle místních médií by měla komise vyšetřovat i to, zda novozélandská tajná služba či další orgány mohly útoku zabránit.