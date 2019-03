Fatální omyl armády USA: Při náletu v Afghánistánu bylo zabito deset dětí

Nálet z časného sobotního rána byl součástí bitvy, kterou svedly afghánské a americké jednotky s povstalci z řad Tálibánu v severní provincii Kunduz. Střet trval zhruba 30 hodin.

Děti pocházely z rozvětvené rodiny, která byla vyhnána boji na jiném místě Afghánistánu, sdělila UNAMA na základě předběžného vyšetřování incidentu.

Airstrike by international forces killed 13 civilians, 10 of them children, in #Kunduz, #Afghanistan on 22/23 March, according to UNAMA initial findings. Read statement: https://t.co/4DVVkpEUxb pic.twitter.com/3i2S83dHK8