Exšéf Interpolu Meng bude souzen za korupci. Okázale utrácel, oznámila Čína

Interpol, který sídlí ve Francii, loni oznámil, že Meng na funkci šéfa mezinárodní organizace rezignoval. Stalo se tak poté, co francouzské úřady informovaly, že Mengova manželka nahlásila zmizení svého muže poté, co odcestovala do Číny. Tamní ministerstvo státní bezpečnosti po dlouhém mlčení na začátku října oznámilo, že Meng přijímal úplatky, a proto byl zadržen.

Ústřední komise pro kontrolu kázně dnes podle Reuters v prohlášení sdělila, že Meng Chung-wej "odmítl přijmout rozhodnutí ústředí (vládnoucí komunistické) strany" a zneužil svých pravomocí k osobnímu prospěchu. Zároveň prý "svévolně a okázale utrácel státní prostředky, aby umožnil své rodině luxusní životní styl".

Komise rovněž bez bližších podrobností uvedla, že Meng využil svého postavení k tomu, aby pomohl manželce získat práci, a že od jiných lidí přijal nelegálně "velké množství věcí" výměnou za poskytování různé podpory při povyšování nebo při změnách pracovního místa. Bývalý šéf Interpolu je také podezřelý, že bral úplatky a značně poškodil dobré jméno strany a zájmy státu, za což by měl být přísně potrestán.

Komise v prohlášení současně informovala, že Meng byl vyloučen z komunistické strany a jeho případ byl předán orgánům činným v trestním řízení.