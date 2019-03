Muslimové chtějí na Nový Zéland. Po útoku v Christchurchu výrazně stoupl počet žádostí o vízum

Novozélandská imigrační agentura ve čtvrtek uvedla, že registrace zájmu o život a práci na Novém Zélandu - první krok k žádosti o vízum - vzrostly během 10 dnů po útoku v porovnání s deseti dni před útokem.

Před útokem bylo podáno 4 844 registrací, po útoku 6 457 registrací, uvedl Peter Elms, asistent generálního ředitele společnosti Immigration New Zealand. Největší nárůst pocházel ze Spojených států. Před útokem Američané podali 674 registrací, po útoku 1 165 registrací.

Není jasné, nakolik v rozhodnutí Američanů hrál fakt, že novozélandské vláda se po útoku rozhodla výrazně zpřísnit vlastnictví a používání zbraní. V USA se o podobných regulací mluví prakticky po každé střelbě, zatím ale bez výsledku, protože Republikánská strana to považuje za omezování práva držet zbraň zaručovaného Druhým dodatkem Ústavy USA.

O Nový Zéland se kromě Američanů zvláště zajímají obyvatelé převážně muslimských zemí. Lidé z Pákistánu, odkud bylo devět obětí útoku, podali 333 registrací po útoku, před útokem to bylo 65. Lidé z Malajsie podali 165 aplikací, před útokem to bylo 67.

Na jejich rozhodnutí zřejmě mělo vliv jednání novozélandské premiérky Jacindy Ardernová, která po útoku oslovila parlament arabským pozdravem „Salám alejkum“ a která při návštěvách mešit a setkávání s rodinami obětí útoku nosila hidžáb. Za svůj postoj si vysloužila uznání mnoha vůdců islámského světa, včetně tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který používal videa na shromážděních své strany jako příklad nenávisti, které čelí muslimové.

Migranti, oslovení novozélandským zpravodajským serverem Stuff, tvrdí, že nejsou překvapeni z nárůstu zájmu o zemi a přičítají to Ardernové a celkové stále poměrně klidné, optimistické a tolerantní atmosféře v zemi i po útoku. Podle jedné migranty z Francie, která zažila teroristické útoky v Paříži v roce 2015, se zde i po útoku cítí bezpečně a na rozdíl od Francie necítí, že by země byla rozdělena.

Není to poprvé, co zvýšil počet registrací poté, co došlo k médii velmi zmiňované události, upozorňují New York Times. 24 hodin po zvolení Donalda Trumpa prezidentem obdrželi úředníci pro imigraci 7 000 registrací od Američanů, 17 000 během celého měsíce. Od té doby se objevuje každý měsíc 3 000 a více projevů zájmu od občanů USA.

Novozélandský imigrační úřad varoval zájemce o víza, že jejich udělení se může výrazně pozdržet, protože je dávána přednost registracím rodin dotčených teroristickým útokem. Podle imigračního právníka Alastaira McClymonta je to však jen příhodná výmluva na pomalé fungování úřadu. „ Zpoždění začalo v listopadu, ne před 10 dny," cituje jej rádio Radio New Zealand. Dle něj to ohrožuje podniky, které čekají na pracovní víza i lidi, kteří čekají na výsledky partnerských víz.