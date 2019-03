Den, kdy dalajláma opustil Tibet. Přesně před 60 lety dorazil do Indie

Na den přesně před 60 lety dorazil dnešní dalajláma Tämdzin Gjamccho za dramatických okolností do Indie. Svou cestu do sousední země odstartoval třiadvacetiletý duchovní vůdce o čtrnáct dní dříve, převlečený za obyčejného vojáka se vydal na dlouhou pouť z rodného Tibetu.

Co ho vedlo k odchodu do exilu? 10. března 1959 vypuklo Tibetské národní povstání, když v hlavním městě Lhase propukla revolta odpůrců čínského komunistického režimu, který v letech 1950-51 vojensky vnikl do Tibetu a obsadil jej.

Toho dne totiž pozval jeden z čínských generálů dalajlámu do divadla. V opakované pozvánce však bylo uvedeno, že tibetského vůdce nesmí doprovázet vojáci a jeho tělesná stráž nesmí být ozbrojena. Před palácem Norbulingka se shromáždily desítky tisíc Tibeťanů, aby zabránily dalajlámovi v návštěvě divadla.

O týden později mu hlavní tibetský věštec doporučil, aby opustil zemi. Samotný dalajláma se o správnosti tohoto rozhodnutí utvrdil vlastní věštbou. Vyrazil tedy na cestu do sousední země, útočiště nakonec našel v indické Dharamsale. Při povstání zahynulo více než 86 tisíc Tibeťanů.

Dalajláma dodnes zůstává v indickém exilu, kam jej následovaly tisíce spoluobčanů. Za šedesát let obdržel spousty cen, mezi kterými se vyjímá Nobelova cena míru, kterou obdržel v roce 1989 za snahu o mírové řešení politické situace v Tibetu, který zůstává v područí Čínské lidové republiky.

Po roce 1989 rovněž několikrát navštívil Česko. Poprvé se tak stalo v únoru 1990 na pozvání tehdejšího prezidenta Československa Václava Havla. Toho dalajláma navštěvoval až do jeho smrti v roce 2011. Zatím naposledy k nám zavítal před třemi lety.