Indonésie chce uzavřít ostrov Komodo, kvůli největším "ještěrkám" světa

Během období, kdy by do oblasti nejezdili turisté, by ochránci přírody vysázeli v národním parku původní rostliny, které slouží jako potrava zvířatům, jež jsou pak kořistí pro varany. Zástupci místních úřadů mají obavy, že počet varanů se snižuje, protože jim ubývá potravy a zmenšuje se pro ně vhodné životní prostředí.

Jak dlouho by Komodo byl turistům nepřístupný, není zatím jasné, mohlo by ale prý jít o rok. O tomto záměru se začalo mluvit i v souvislosti se snahami o potírání nelegálního obchodu s ohroženými živočichy. Minulý měsíc indonéská policie rozbila zločineckou skupinu, jejíž členové byli obviněni z pašování varanů komodských a dalších chráněných zvířat. Policie tehdy uvedla, že gang prostřednictvím facebooku prodal více než 40 kusů varanů, zřejmě k léčebným účelům, každého v přepočtu za 809.000 korun.

Komodo je součástí národního parku pojmenovaného po tomto ostrově. Patří k němu ještě dva velké ostrovy Padar a Rinca a řada menších ostrůvků. Uzavírka by se týkala jen ostrova Komodo, ostatní části parku by byly pro návštěvníky dále přístupné.

Indonésie stále řeší, jak zajistit, aby počty turistů mířících do této oblasti byly udržitelné, zvláště poté, co bylo před několika lety modernizováno letiště ve městě Labuan Bajo, na které přilétají lidé mířící na 29 ostrovů, které park tvoří. Dříve mohlo obsloužit 150.000 lidí ročně, nyní je to desetkrát více.

The Guardian uvádí, že podle odhadů žije ve volné přírodě asi 5700 varanů komodských, kteří jsou známí také pod názvem komodský drak. Největší ještěr na světě pro vědce stále skrývá řadu nezodpovězených otázek. Evropané toto zvíře objevili teprve začátkem 20. století. Dospělí samci měří asi 2,6 metru, samice okolo 2,3 metru.