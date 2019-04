Tálibán ve velkém útočí na armádu a policii. Několik mrtvých, mezi oběťmi je i dítě

V roce 2015 se v Nanganháru u prostupné hranice s Pákistánem objevili bojovníci hnutí Islámský stát (IS), které se stalo jednou z nejnebezpečnějších militantních skupin v Afghánistánu. Boje mezi ozbrojenými skupinami a mezi hnutím Tálibán a vládními silami v zemi v minulých týdnech zesílily.

Při dnešním útoku na policejní kontrolní stanoviště v severní provincii Saripúl zabili členové Tálibánu nejméně čtyři policisty a pět dalších zranili, informovala agentura AP.

Mluvčí provinčního policejního šéfa severní provincie Ghazní sdělil, že bojovníci Tálibánu dnes zaútočili také na několik kontrolních stanovišť v dané oblasti. O život přišli tři policisté a sedm dalších bylo zraněno. Při přestřelce policisté zabili sedm radikálů.

