Proč Tarrant postřílel muslimy? Teror v mešitách prověří královská vyšetřovací komise

"Královská komise hraje klíčovou úlohu v naší snaze plně pochopit, co vedlo k tomuto útoku, a zajistit, aby se takový útok již nikdy neopakoval," řekla dnes Ardernová novinářům v parlamentu.

Osmadvacetiletý bělošský extremista Brenton Tarrant, který 15. března svůj útok v novozélandském městě Christchurch nahrával a přenášel v přímém přenosu na internetu, se bude zodpovídat z padesáti vražd a devětatřiceti pokusů o vraždu. Další soudní jednání s ním je plánováno na červen.

Ardernová uvedla, že Tarrant nebyl na seznamu sledovaných osob ani v Austrálii, ani na Novém Zélandu, kde v poslední době žil.

Královskou vyšetřovací komisi povede soudce novozélandského nejvyššího soudu William Young, který bude mít oprávnění nahlížet i do informací novozélandských tajných služeb. Vyšetřovatelé se budou zabývat tím, co tajné služby, policie, imigrační a další úřady o podezřelém před útokem věděly a co mohly udělat, aby vraždění zabránily.

Komise se zaměří i na to, zda bezpečnostní služby nevynakládaly příliš mnoho sil, času a peněz na sledování muslimských komunit s cílem předejít případným islamistickým útokům a neopomíjely přitom ultrapravicové skupiny.

Královská komise je nejvyšší vyšetřovací orgán v zemi a je nezávislá na vládě. Komise může předvolávat svědky k výpovědi a požadovat po organizacích, aby jí předaly potřebné dokumenty. Záleží ale na soudech a vládě, jestli se budou řídit jejími doporučeními či zjištěními.