Jak volí negramotní? Zajímavosti a zvláštnosti největších voleb na světě

Indie je rozsáhlá země s obrovským množstvím lidí, kteří hovoří více než 22 oficiálními jazyky a tisíci dialekty. Mezi obyvateli Indie existují obrovské rozdíly, co se týče ekonomického statusu a vzdělání. Mnozí z nich žijí v kmenových společnostech bez tekoucí vody či elektřiny, jeden ze čtyř Indů stále neumí číst.

Voliči v Indii mají k dispozici více než 800 000 volebních stanic. Starat se o hladký průběh voleb má asi 11 miliónů lidí, včetně federálních bezpečnostních služeb, o kterých se věří, že je obtížnější je podplatit. Celková cena voleb je více než 5 miliard liber.

Každý indický občan nad 18 let má právo volit, pokud není ve vězení, nebyl prohlášen za „mentálně neschopného“ nebo nebyl usvědčen z volebních zločinů jako je podplácení. Právo volit má tedy 900 miliónů lidí, z toho pro 84 miliónů lidí to bude vůbec první volba v životě.

Podle indických zákonů nesmí žádný Ind kvůli volbám být nucen jít více než 2 kilometry. Vzhledem k rozsáhlosti země to představuje velkou logistickou výzvu. Aby se volby zvládly, trvají 40 dní, přičemž během tohoto úseku se vždy konají v jiné oblasti.

V roce 2004 se stalo, že v distriktu Kérala byl pouze jeden člověk registrován jako volič. Úředníci se jej pokoušeli přesvědčit, aby odešel volit do nejbližšího volebního okrsku. Muž to odmítl a tak tým šesti lidí musel ustanovit hlasovací stánek jen pro něj. Muž je nechal čekat pět hodin, než se objevil.

Indičtí voliči odevzdávají své hlasy prostřednictvím baterií napájeného elektronického hlasovacího zařízení. Po každém hlasování je prst voliče označen nesmazatelným inkoustem, aby nemohl volit znovu.

Strany si neustále stěžují, že tyto zařízení lze snadno hacknout a že jsou naprogramovány tak, aby favorizovaly stranu u moci. V roce 2017 byly vyzvány, aby se pokusily o hacknutí zařízení – žádné straně se to nepodařilo.

Výzvou pro indické volby je 300 miliónů Indů, kteří neumějí číst. Indie to řeší tím, že každé straně je přisazen jistý symbol – např. ruka, lotosový květ či slon. Tato praxe někdy může být v rozporu s zákazem propagace symbolů stran uvnitř volebních místností. V roce 2010 si jeden nezávislý kandidát vybral za symbol chladící ventilátor. Aby nedošlo k porušení zákona, jeden horlivý úředník požadoval odstranění chladících ventilátorů z volební místnosti – při teplotách 42 ° C.

Indické volby po britském vzoru probíhají stylem relativní většiny. Ten, kdo získá v daném obvodě nejvíce hlasů, je prohlášen za vítěze, i když nemá náležitých 50%. Podle kritiků to vede k významným nesrovnalostem mezi podílem hlasů, které strana obdržela a podílem křesel, které dostane v parlamentu. Např. minulé volby získala vládní strana Bharatiya Janata party (BJP) 31% národních hlasů a 282 křesel – o 114 více křesle než by měla, pokud by indický volební systém byl poměrového zastoupení (jako je tomu v ČR). Hlavní opoziční strana, Indický národní kongres, získal 19% národních hlasů, avšak jen 44 křesel – o 66 méně, kdyby by indický volební systém jinak postaven.

Výsledky indických voleb by měly být známy 23. května. Favoritem je opětovně BJP, která v minulých volbách dokázala získat bezprecedentní nadpoloviční většinu. Indickou politiku do té doby provázelo obtížné navazování koaličních spojenectví. Podle průzkumů by však tentokrát BJP nemusela dosáhnout takového úspěchu a bude muset při svém pravděpodobném vítězství utvořit menšinovou či koaliční vládu.