Módí proti muslimům. Indická nacionalistická strana chce vzít Kašmíru zvláštní práva

"Nacionalismus je naší inspirací," uvedl premiér Módí při dnešním zveřejnění volebního manifestu Indické lidové strany v ústředí BJP v Dillí.

Parlamentní volby, které se uskuteční v několika etapách, začnou v Indii ve čtvrtek. K volebním urnám bylo přizváno kolem 900 milionů lidí. Podle průzkumů veřejného mínění je Módího Indická lidová strana favoritem hlasování, oproti výsledkům z minulých voleb by si ale mohla pohoršit.

A commitment for a strong, prosperous and secure India...launching the #BJPSankalpPatr2019. Watch. https://t.co/iqRUqhPbv1 — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 8. dubna 2019

Hlavní opoziční strana Indický národní kongres vedená Ráhulem Gándhím, která se snaží spojovat s regionálními stranami, aby BJP porazila, obviňuje Módího hinduistickou stranu z porušování sekulárních základů země.

Volební manifest BJP rovněž reaguje na nespokojenost obyvatelstva ohledně nezaměstnanosti a nízkých příjmů zemědělců, které vyvolaly protesty po celé Indii.

BJP slibuje investovat do roku 2024 do infrastruktury 1,44 bilionu dolarů (skoro 33 bilionů Kč), což by mělo přispět kromě jiného k vytvoření pracovních míst pro mladé lidi. Plánuje také změny daňového systému.