Získá KLDR mocného spojence? Muž z Pentagonu varuje

Problematický výsledek

Půjde o první schůzku mezi oběma politiky od chvíle, kdy se Kim v roce 2011 dostal k moci, což nabízí dobrou příležitost, aby Rusko a KLDR zkoordinovaly své zájmy, tvrdí Brooks. Poukazuje, že Putin s Kimem mohou cítit sounáležitost v důsledku mezinárodní ekonomické izolace, jelikož jejich země čelí obchodním i finančním sankcím v důsledku kontroverzní politiky, kterou vedou.

„Výsledek summitu Putin-Kim může být problematický,“ obává se analytik. Soudí, že schůzka může být z pohledu USA nevítanou příležitostí pro Rusko, aby se vložilo do již tak komplikovaných americko-severokorejských vztahů, především pak do probíhajících rozhovorů o severokorejském jaderném programu.

Setkání, které alespoň naoko ukáže existenci ruského vlivu na severokorejskou politiku vůči Spojeným státům, by také umožnilo Moskvě signalizovat Washingtonu, že ruské zájmy v Sýrii, Venezuele a na Ukrajině je nutné respektovat, míní bývalý náměstek amerického ministra obrany. Dodává, že úspěšná schůzka Putina s Kimem by také poskytla Rusku novou politickou páku vůči dalším asijským mocnostem, například Jižní Koreji, Japonsku a Číně.

Pokud bude Soul cítit, že Moskva má páky na Pchjongjang, může to posílit ruský vliv v Jižní Koreji, tvrdí Brooks. Spekuluje, že Kreml by se mohl pokusit narušovat americko-jihokorejské spojenectví a usilovat o jihokorejskou pomoc nerozvinutým oblastem ruského Dálného východu.

Rusko rovněž nedávno jednalo s Japonskem o nevyřešeném územím sporu ohledně Kurilských ostrovů, připomíná analytik. Domnívá se, že pokud bude Tokio cítit, že Rusko může ovlivnit KLDR v oblastech, které se týkají japonské bezpečnosti a humanitárních záležitostí, může to posílit pozici ruských vyjednávačů v těchto rozhovorech, nehledě na to, že Rusko by se také nebránilo otřást americko-japonským spojenectvím.

„Čína a Rusko mají mnoho společných zájmů, ale nejsou přirození spojenci, především v Asii,“ deklaruje Brooks. Zmiňuje historické, geografické a národní zájmy, které navzdory kolegiální rétorice vedou obě země ke značné strategické nedůvěře.

Pokud by Rusko částečně omezilo čínský vliv v KLDR, posílila by se pozice Moskvy v jednání s Pekingem, který dominuje Dálnému východu, tedy regionu s velkým významem, myslí si bývalý muž z Pentagonu. Předvídá, že z posílené rusko-čínské rivality by těžil Pchjongjang, který by skrze jednání Putina s Kimem mohl rozšířit portfolio svých mocných partnerů.

Restart vztahů chtějí obé země

Rusko-čínské soupeření by mohlo maximalizovat politickou, ekonomickou i vojenskou pomoc, kterou jsou obě země ochotné KLDR poskytnout, vysvětluje analytik. Poukazuje, že lavírování mezi Moskvou a Pekingem se Severní Koreji vyplatilo již během studené války.

„Je vhodné poznamenat, že jakákoliv dodatečná podpora, kterou Pchjongjang získá z Pekingu a/nebo z Moskvy v důsledku svých nových vztahů s Ruskem, zlepší také severokorejskou pozici vůči Spojeným státům,“ konstatuje Brooks. Podotýká, že KLDR má s Ruskem společnou hranici o délce necelých 20km, a proto se zřejmě bude na schůzce Putina s Kimem snažit získat pomoc při vyhýbání se ekonomickým sankcím, například skrze nelegální dodávky ropy přes moře, případně vývoz chemikálií do Sýrie.

Rusko navíc stále neposlalo zpět do vlasti všechny severokorejské pracovníky, kteří v zemi působí, jak žádá rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2397, uvádí ex-náměstek amerického ministra obrany. Vysvětluje, že KLDR z práce svých občanů v zahraničí ekonomicky profituje, a tak může požádat Moskvu o zpomalení jejich odsunu.

Zbrojní kontrakty jsou s ohledem na sankce sice nepravděpodobné, ale Pchjongjang může projevit zájem o ruskou pomoc v důležitých vědeckých technologických a průmyslových programech, kde případná spolupráce není zcela očividná, míní Brooks. Dodává, že KLDR dlouhodobě vede politiku vyžadování „ústupků“ za účast u jednacího stolu - Moskva tedy může cítit potřebu vystupovat velkoryse a Washington by se měl připravit na množství potenciálních problémů v důsledku setkání Putina s Kimem.

Vazby mezi někdejšími studenoválečnými spojenci Moskvou a Pchjongjangem nejsou takové, jaké bývaly, ale obě strany se budou snažit o jejich restart, který by jim pomohl při překonávání vlastních i společných výzev, očekává analytik. Podotýká, že na vrcholu jejich priorit bude jednání se Spojenými státy.