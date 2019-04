Organizátoři "žlutých deštníků" jsou vinni, před soudem v Hongkongu bylo rušno

Mezi odsouzenými je trojice spoluzakladatelů hnutí za demokracii Occupy Central, které stálo u zrodu protestů. Další šestici tvoří prodemokratičtí poslanci a členové hongkongské federace studentů, která se na pořádání demonstrací podílela.

"Budeme pokračovat v našem boji za demokracii...technicky jsme porušili zákon a budeme muset nést právní odpovědnost," řekl Reuters před vynesením rozsudku jeden z tria hlavních představitelů hnutí, profesor práva Benny Tai. Před soudní budovou čekala na verdikt asi stovka lidí, někteří z nich drželi nad hlavami žluté deštníky.

The 9 pro-democracy leaders, politicians, and activists arrive at court to hear their fate. #prodemocracy #HongKong #UmbrellaMovement #occupyhk pic.twitter.com/NTVkI9QbJz