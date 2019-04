Kazachstán si zvolí nového prezidenta, mimořádné volby budou v červnu

Za favorita červnového hlasování označují západní analytici pětašedesátiletého Tokajeva, pokud se rozhodne kandidovat. Bývalý šéf kazašského Senátu je považován za politika oddaného Nazarbajevovi, který Kazachstánu vládl téměř 30 let.

I po březnové demisi si Nazarbajev ponechal značný vliv na správu země, zůstal v čele bezpečnostní rady státu a předsedou de facto monopolní politické strany Světlo vlasti. Dariga Nazarbajevová, nejstarší ze tří dcer bývalého prezidenta, převzala po Tokajevovi funkci předsedkyně Senátu. Prostřednictvím své mluvčí ale dnes oznámila, že usilovat o prezidentský post nehodlá, napsala místní agentura Tengrinews.

Tokajev dnes v projevu řekl, že uspořádání mimořádných voleb je "absolutně nezbytné". Slíbil, že kampaň bude "čestná, otevřená a spravedlivá," o svých osobních plánech se ale nezmínil.

Osmasedmdesátiletý Nazarbajev byl naposledy zvolen hlavou státu v dubnu 2015, kdy dostal 97,8 procenta hlasů. Jeho mandát měl vypršet v dubnu příštího roku. Svůj předčasný odchod zdůvodnil potřebou personální obnovy vedení země, která patří k významným vývozcům energetických surovin.

Přestože předání moci bylo podle shodného názoru západních i ruských komentátorů pečlivě připraveno, vstoupil Nazarbajevovou rezignací Kazachstán do období politické nejistoty, která by mohla ovlivnit příliv zahraničních investic. Dnešní Tokajevovo oznámení o datu voleb, nepochybně konzultované s "vůdcem národa" Nazarbajevem, se proto očekávalo. Volby by podle Tokajeva měly "potvrdit stabilitu a kontinuitu" kazašské politiky.