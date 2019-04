Volby v Indii potrvají šest týdnů, volit může 900 milionů lidí

Růst nyní šesté největší ekonomiky světa se v posledním desetiletí zpomalil. Nezaměstnanost zřejmě dosáhla nejvyšší úrovně od 70. let minulého století a podle nezávislého indického listu The Business Standard ve fiskálním roce 2017-2018 stoupla na 6,1 procenta. Zhruba každý pátý mladý Ind ve věku od 15 do 29 let je bez práce.

Ke zvýšení nezaměstnanosti podle ekonomů přispěly mimo jiné nepovedená daňová reforma z roku 2017, tedy během mandátu nynějšího premiéra, a šok způsobený Módího náhlým rozhodnutím z roku 2016 vyměnit většinu bankovek - krok, který načas způsobil akutní nedostatek hotovosti.

Here are highlights from yesterday’s massive rallies in Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Do watch. pic.twitter.com/mzNsxUU6kb — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 10. dubna 2019

Volební manifest BJP na to reaguje příslibem investovat do roku 2024 do infrastruktury 1,44 bilionu dolarů (skoro 33 bilionů Kč), což by mělo přispět kromě jiného k vytvoření pracovních míst pro mladé. Plánuje také změny daňového systému. Módí během volební kampaně sliboval "novou Indii" s moderní ekonomikou, která se zařadí po bok světovým mocnostem.

Strana INK před volbami přišla s plánem přidělit 50 milionům nejchudších indických rodin, což znamená zhruba čtvrt miliardy lidí, zaručený základní příjem 1000 dolarů (asi 22.700 Kč) ročně. BJP to považuje za nerealistické, nicméně podle průzkumů veřejného mínění může vidina dávek přitáhnout voliče, zejména v relativně chudých a lidnatých státech, jako jsou Rádžastán, Čhattísgarh a Madhjapradéš, kde INK zvítězil na konci minulého roku v místních volbách.

Předseda INK Ráhul Gándhí je šestým členem dynastie Néhrú-Gándhí v čele Indického národního kongresu. Jeho otec Rádžív Gándhí, babička Indira Gándhíová a pradědeček Džaváharlál Néhrú působili všichni jako premiéři poté, co Indie v roce 1947 získala nezávislost na Británii.

Nynější premiér podle kritiků nedostál svým předvolebním slibům z roku 2014, například vytvořit pracovní místa pro mladé Indy, a spolu se svou voličskou základnou hinduistických nacionalistů ohrožuje sekulární základ Indie na úkor 172 milionů muslimů a dalších náboženských menšin. Organizace Human Rights Watch například upozornila, že od května 2015 do prosince 2018 při útocích na osoby obviněné z konzumace hovězího či z porážky krav, které většinoví hinduisté považují za posvátné, zemřelo 44 lidí, z toho 36 muslimů.

Šance na úspěch nacionalistické BJP podle médií patrně zvyšuje nedávné vyhrocení vztahů mezi Indií a Pákistánem. V únoru zabil sebevražedný útočník v indické části Kašmíru 40 příslušníků indické polovojenské policie. K akci se přihlásila pákistánská radikální skupina Džajše Muhammad a Indie v reakci podnikla v Pákistánu nálet, který byl podle ní namířen na pachatele útoku.

Na konci března Módí oznámil, že Indie sestřelila z oběžné dráhy kolem Země satelit a úspěšně tak vyzkoušela nový obranný systém. "Má vláda předvedla odvahu provést chirurgický zásah ve všech sférách - na zemi, na nebi i ve vesmíru," konstatoval. Indie, jež vlastní jaderné zbraně, je po Číně, Rusku a USA teprve čtvrtým státem, kterému se podařilo sestřelit satelit. Zatímco příznivci vládě gratulovali, vlivná zástupkyně opozice podala volební komisi stížnost kvůli porušení volebního kodexu chování.

Nezanedbatelnou politickou sílu představují v Indii početné regionální strany, z nichž některé se přiklánějí k Módímu, zatímco další patří k jeho odpůrcům; jejich vklad může ovlivnit výsledek voleb. K urnám mohou přijít všichni Indové starší 18 let. V roce 2014 mohlo volit 830 milionů Indů a využilo toho přes 550 milionů z nich. Módího koalice tehdy získala 336 křesel v dolní komoře, tedy většinu.