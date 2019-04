Přes 40% Japonců nemá sexuální zkušenost? Podle výzkumníků roste počet Japonců, kteří i ve svých 40 jsou panicové

Japonsko se dlouhodobě potýká se stárnutím populace a nedostatečnou porodností. Vina bývá dávána mladým Japoncům, kteří nemají zájem o sexuální styky. Jako důvod jejich odmítavého postoje bývá uváděn vysoká přepracovanost Japonska či setrvávající ekonomické problémy.

Uváděny též bývají sociokulturní faktory jako je fenomén hikikomori, tj. mladých Japonců, kteří vůbec nevycházejí ze svého domu. Mladým Japonským mužům je též vyčítáno, že věnují větší pozornost virtuálním ženám než těm živým. Podle výzkumníků z University of Tokyo to však může být důsledkem, nikoliv příčinou nezájmu Japonců o opačné pohlaví.

Výzkumníci ve svém článku pro server The Diplomat tvrdí, že skutečnost 18letých Japonců bez sexuální zkušenosti není tak znepokojující jako skutečnost, že existuje poměrně značné procento Japonců, kteří celý své mládí tráví bez toho, aby intimně poznali jiné pohlaví. Jeden ze čtyř Japonců ve věku 18-39 let stále udržuje své panenství.

Podle výzkumníků je nicméně třeba vzít v úvahu jednotlivý věk Japonců. Asi polovina Japonců v jejich dvaceti má za sebou zkušenost sexuálního styku a 1 z 10 Japonců zůstává panicem i ve svých třiceti. Zatímco ve věku 18-19 let je větší podíl Japonek bez sexuální zkušenosti, ve věku 20-39 let je poměr ve prospěch mužů – ačkoliv rozdíly nejsou příliš výrazné.

Čím je Japonec starší, tím má větší šanci zkušenosti sexuálního styku. Ve věku 18-19 let je panicem či pannou takřka 80% Japonců a Japonek. Ve věku 20-24 let je to už pod 50%, ve věku 25-29 pod 30% a ve věku 30-39% pod 20% procent.

Podle výzkumníků jedním z nejdůležitějších faktorů je socioekonomická situace mužů. Mezi muži ve věku 25-39 let ti, co patřili do nejnižší příjmové kategorii, měli 10krát až 20krát větší šanci, že budou panici než ti ve vyšších kategorií. Ti, co byli nezaměstnaní nebo jen částečně zaměstnaní měli osmkrát a čtyřikrát větší šanci, že budou panici ve srovnání s těmi s regulérní prací.

Celkově tak ve srovnání s dřívější dobou roste počet Japonců bez sexuálních zkušeností. Zatímco v roce 1992 neměl zkušenost se sexuálním stykem jeden z pěti Japonců, dnes je to jeden ze čtyř. Podíl starších Japonců a Japonek ve věku 35-39 let bez sexuální zkušenosti – 9,5% Japonců a 8,9% Japonek – vzrostl více než dvojnásobně.

To vytváří další problém pro stárnoucí populaci. V současnosti japonské ženy v průměru rodí 1,43 dětí. Aby však byla dostatečně nahrazena stárnoucí generace, míra porodnosti by měla být 2,1 dětí v průměru na ženu. Podle odhadů Japonského národního ústavu pro výzkum obyvatelstva a sociální zabezpečení se dnešní populace 126 miliónu lidí sníží na 88 miliónu lidí v roce 2065, předtím však země zbankrotuje.

Menší zájem mladých lidí o sex není jen problém Japonska. Podle průzkumu Centers for Disease Control and Prevention se počet středoškoláků, kteří mají sex, snížil z 54% (1991) na 40% (2017). Centrum to přičítá mimo jiné více možnostem realizace mladých a větší závislosti na technologiích.