Ženě oteklo oční víčko. Lékaře šokovalo, co pod ním našli

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Doslova a do písmene šok. To podle televize CNN čekalo na tchajwanské lékaře poté, co prohlédli ženu, která k nim přišla s bolestí a nateklým očním víčkem. Pod ním totiž našli včely.