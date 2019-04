Volby v Austrálii se uskuteční 18. května, kampaň se bude točit kolem migrace

Hlavními tématy nadcházející předvolební kampaně budou podle agentury AFP hospodářství, migrace a klimatické změny. Podle agentury Reuters bude v ekonomické oblasti dominovat téma daní.

I’m proud of how far our country has come over the past few years. And I know there is still more work for us to do to make life better for all Australians. My vision for Australia is about everyone having the chance to realise their full potential. pic.twitter.com/KJyRSj6zPz