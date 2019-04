Tasmánie zrušila pohlaví v rodných listech, křesťanská církev hromuje

"Jedná se o skutečně historický okamžik," řekla po hlasování předsedkyně dolní komory tasmánského parlamentu Sue Hickeyová, která se vyslovila pro přijetí návrhu.

"Nejedná se o vítězství pro určitou politickou stranu, ale pro důstojnost transgenderové komunity," dodala. Transgender je označení pro osoby, jež se neidentifikují s pohlavím, se kterým se narodily.

Podle vyjádření vlády australského ostrova opozice dostatečně nezvážila dopad všech pozměňovacích návrhů. "Je velice pravděpodobné, že parlament bude muset napravit některé chyby v tomto zákoně," vyjádřil se podle agentury Reuters premiér Tasmánie Will Hodgman.

Zákon například ruší dříve platnou podmínku, že stát uzná transgenderovým osobám požadované pohlaví až poté, co podstoupí jeho operativní změnu. Osoby starší 16 let mohou nově požádat o změnu údajů o pohlaví v oficiálních dokumentech, a to i bez souhlasu rodičů.

Možnost co nejsnazší změny pohlaví v dokladech je jedním ze základních požadavků bojovníků za práva transgenderových osob. Kritici tohoto opatření se však obávají, že se tím otevírá možnost pro muže s nekalými úmysly, aby změnu pohlaví zneužili s cílem dostat se do prostor určených pouze ženám. "Vězni budou moci požadovat umístění do věznice podle svého uvážení. To není v zájmu našeho právního řádu, ani v zájmu širší komunity," řekl Dann Flynn, místní ředitel Australské křesťanské lobby.

Tassie parliament just passed radical gender ideolog into law. The legislation will also compel speech for all Tasmanians. #politas #auspol #freespeechhttps://t.co/Rgm5YAWuBQ — ACL (@ACLobby) 10. dubna 2019

Podle organizace ILGA, která zastupuje zájmy osob menšinového sexuálního zaměření (LGBT+), se Tasmánie tímto krokem stává zřejmě prvním místem na světě, kde uvedení těchto údajů v rodném listu není povinné. Několik amerických států, Německo, Pákistán či Nepál nabízí možnost vyplnit v rodném listu u kolonky pohlaví třetí, neutrální variantu, poznamenal Reuters.

V České republice musí rodný list obsahovat údaj, zda je osoba muž, nebo žena. Úřední změna pohlaví je povolena pouze po chirurgickém zákroku, jehož součástí je i sterilizace.