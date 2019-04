Zatčení Assange? Před konzulátem v Sydney bylo dusno, vláda je proti trestu smrti

Britská policie zatkla sedmačtyřicetiletého Australana ve čtvrtek. Assange se sedm let skrýval na ekvádorské ambasádě v Londýně v obavách z možného vydání do zahraničí. USA jej krátce po zatčení obvinily ze spiknutí za účelem získání tajných informací z vládního počítače, za což mu hrozí až pět let vězení. Londýn za oceán vzkázal, že Assange nebude vydán, pokud by v úvahu připadal trest smrti.

"Austrálie je zcela proti trestu smrti a je to postoj obou (hlavních politických) stran, který dlouhodobě hájíme," řekla podle agentury AP ministryně Marise Payneová v reakci na výzvy Assangeových stoupenců.

Přibližně tři desítky lidí s transparenty vyzývajícími k jeho propuštění se dnes shromáždily u britského konzulátu v Sydney.

zdroj: YouTube

Assange je podle nich symbolem svobody slova, a proto by jej Londýn neměl vydávat do USA. K výzvě za propuštění se podle AP připojila také organizace australských novinářů.

Premiér Morrison oznámil, že Assangeovi se ze strany jeho země dostane pouze běžné konzulární pomoci a že Austrálie nebude v jeho kauze vyvíjet žádnou zvláštní aktivitu.