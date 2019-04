Policisté objevili scénu jako z hororu: Drogově závislý brutálně mučil těla svých obětí

Australská policie zkoumala v srpnu 2001 případ možné vraždy Tereapuiiho „Andreie“ Akaie, který měl zmizet před několika měsíci. Akai bydlel v nechvalně proslulém bytovém domě Northcott v Sydney, který byl znám jako doupě uživatelů drog, ve kterém věčně docházelo k rvačkám a násilnostem.

Na jeho zmizení je upozornila jeho sousedka Jilian Nashová. Policie získala přístup do Akaiova bytu, který našli uvnitř zdemolovaný. Kolem bytu byly krvavé skvrny a šmouhy a vnější okenní rám byl rozbit.

Detektivové zjistili, že z Akaiova stále aktivního penzijního účtu někdo během června a srpnem šestkrát čerpal částku v hodnotě 1 650 dolarů. Prostřednictvím videozáznamů detektivové zjistili onu osobu. Byl 32letý Damien Antony Peters, kterého si na konci srpna předvolali k výslechu.

Peters byl drogově závislý uživatel steroidů, který byl několikrát usvědčen z krádeží, přičemž za tu v lékárně si odseděl čtyři měsíce ve vězení. Během odvykací kůry se setkal s Akaiem, s kterým navázal tříletý homosexuální vztah.

Peters přiznal, že vybral peníze, tvrdil však, že Akai mu dal číslo kreditní karty na základě „gentlemanské dohody“, že Peters se postará o jeho byt, psa a bude platit nájem a elektriku. Nepořádek v Akaiově bytu vysvětloval tím, že jej rozčílila dlouhodobá Akaiova nepřítomnost a skutečnost, že jej měl infikovat virem HIV. Krev v okolí bytě prý byla jeho.

Policie jej obvinila, že získal peníze podvodem. Peters nicméně zaplatit kauci a vrátil se do svého bytu v Northcottu, kde měl žít se svým „nejlepším přítelem“ Bevanem Jamesem Frostem.

Nicméně, z tajné nahrávky, kterou policie nainstalovala v bytě Nashové a která zachycovala rozhovor mezi ní a Petersem vyplynulo, že Peters skutečně Akaie zabil a bál se, že to policie zjistí.

Policie 11. září vnikla do jeho bytu s obviněním, že zabil Akaie. Byt byl plný drog a nepořádku. Na stěnách a koberci byla krev. V koupelně našli vykuchané tělo bez hlavy. Tu našli v pytli.

Mrtvola však nebyl Akai, ale Frost. Peters přiznal, že jej zabil a vykuchal poté, co mezi nimi vypukla hádka a dostali se do „boje“. Poté, co jej vykuchal, spláchl vnitřní orgány do záchodu.

Peters se též přiznal k zabití Akaie poté, co se pohádali. Taktéž jeho vykuchal a spláchl vnitřní orgány do záchodu. Spálil jeho ruce a vyrazil mu zuby, aby zabránil identifikaci těla. Samotné tělo rozřezal v průběhu dní motorovou pilou. Rozřezané tělo umístil do plastových pytlů, které dal do popelnic.

Vrah byl odsouzen na 21 let do vězení. Po 15 letech byl propuštěn na podmíněčného propuštění s tím, že musí nosit satelitní náramek. Peterson se jej však minulý týden zbavil a dal se na útěk. Policie jej dostihla a dala zpět do vězení.