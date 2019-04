Kauza zvrhlého kardinála Pella má dohru: Soud obvinil 23 novinářů a 13 vydavatelů

Kardinál Pell byl odsouzen letos v březnu k šesti letům vězení za sexuální zneužití dvou chlapců z církevního sboru v 90. letech. Pell obvinění odmítá a proti rozsudku se odvolal.

Australský soud o Pellově vině poprvé rozhodl už loni v prosinci, kdy soud zároveň vydal dočasné embargo na informace. Některá australská média nicméně tehdy uvedla, že vysoce postavená osoba byla shledána vinnou z vážného zločinu. Australská média ale tehdy jméno kardinála neuvedla.

What's happening is media lawyer Dr Collins is arguing the allegations against the journalists and news orgs are not specific enough. He's asking the department of prosecutions to give more details about the alleged offending and dates it allegedly occured. #Pell #contempt