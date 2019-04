Šéf Foxconnu chce být prezidentem Tchaj-wanu, je pro sbližování s Čínou

Nejbohatší člověk na Tchaj-wanu, jehož jmění se podle časopisu Forbes odhaduje na 7,6 miliardy dolarů, chce kandidovat za opoziční Národní stranu (Kuomintang) a zúčastní se jejích primárek. Národní strana dlouhodobě prosazuje sbližování ostrova s pevninskou Čínou, což je v souladu s Gouovými obrovskými obchodními zájmy v Číně, připomínají tiskové agentury.

"Pokud vyhraju primárky, pak budu v prezidentských volbách v roce 2020 reprezentovat Národní stranu. Pokud nebudu vybrán, pak to bude znamenat, že jsem nepracoval dostatečně tvrdě," řekl dnes novinářům Terry Gou (čínsky Kuo Tchaj-ming).

#TerryGou is expected to face KMT heavyweights including former party chairman Eric Chu and former parliamentary speaker Wang Jin-pyng, who have announced their intentions to run for presidenthttps://t.co/3loKoTECI6