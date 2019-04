KLDR odepsala Pompea, na jednání o jaderném odzbrojení ho nechce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Severní Korea si nepřeje, aby byl do rozhovorů o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova nadále zapojen americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Uvedla to dnes severokorejská státní média, podle nichž šéf americké diplomacie nese vinu za to, že rozhovory stagnují. Pchjongjang chce, aby ho nahradil člověk, který je "v jednání opatrnější a vyzrálejší".