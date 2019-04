Skandál. Výrobce unikátního medu do něj přidával chemikálie

Žalobu na firmu Evergreen Life LTD se sídlem v Aucklandu podal novozélandský úřad pro bezpečnost potravin. Už před třemi lety musely být její výrobky staženy z obchodů, protože mohly obsahovat nepovolené látky.

Reuters připomíná, že poptávka po medu, který má podle všeho blahodárný vliv na lidské zdraví, po celém světě roste. Mimořádně žádaný je manukový med, získávaný z nektaru květů balmínu metlatého (manuky).

Tento med má údajně lepší antibakteriální vlastnosti než jeho jiné druhy, zčásti kvůli tomu, že přirozeně obsahuje omega-3 nenasycenou mastnou kyselinu DHA a methylglyoxal.

Společnost Evergreen Life čelí podezření, že do medu dodávala chemické látky, aby zvýšila antibakteriální účinky produktu a mohla ho pak prodávat za vyšší cenu.

Novému Zélandu patří čtrnácté místo na světě co do množství medu, který vyveze a druhá příčka co do jeho hodnoty, vyplývá z údajů vládní agentury pro obchod a podnikání. Předloni tato země vyvezla med za 270 milionů dolarů (6,2 miliardy korun). Většinu exportu tvoří právě manukový med.

Rozsudek nad firmou Evergreen Life se podle Reuters očekává příští měsíc.