Australan bojoval o život 14měsíčního synka, z karavanu ho odvlekl dingo

Rodina spala, když se do jejich karavanu vkradl pes dingo. Rodiče probudil křik a pláč jejich dítěte, zvuky se ale stále vzdalovaly, protože dingo chlapce vlekl pryč. Otec vyběhl ven a musel odehnat několik dalších psů, aby dítě zachránil. Chlapec má dvě hluboké rány na horní části krku a dvě menší poranění na hlavě. Letadlo ho odvezlo do nemocnice.

"Cries were becoming more distant"

Dad saves baby from dingo's jaws after the child was dragged away in the night

Via @carey_alexis @newscomauHQ #dingo#fraserisland #Queenslandhttps://t.co/MgLk6ZSkY2