Svět je zděšen. V Bangladéši upálili muslimku (†18), která byla sexuálně napadena

Nusrat Džahan Rafiová krátce před smrtí řekla své rodině, že 6. dubna byla vylákána na střechu své islámské školy, kde byla maskovanými muži vyzvána, aby obvinění podané na policii odvolala. Když odmítla, byla spoutána, polita benzínem a zapálena. Zemřela v nemocnici o čtyři dny později v důsledku popálenin na 80 procentech těla.

My sister #Nusrat. She is From #Feni #Bangladesh.

She filing a complaint accusing a madrasa principal of sexual harassment, she was set on fire just a few minutes before her Alim (equivalent to HSC) examination on April 10, 2019 by four unidentified persons.

Today she is die😢 pic.twitter.com/uN6Uu8MWUV