Podnikatel a jeho přítelkyně "osídlili" moře u ostrova Pchúket. Hrozí jim trest smrti

Chad Elwartowski a Supraní Tchepdetová si nechali postavit obydlí upevněné na nosném sloupu ve vzdálenosti 14 námořních mil (26 kilometrů) od západního pobřeží ostrova Pchúket.

Skupina Ocean Builders, která propaguje vytváření plovoucích nezávislých komunit v mezinárodních vodách, kabinu označila za první trvalé obydlí v moři. Toto hnutí vychází z mezinárodního práva, podle něhož teritoriální vody končí za hranicí 12 námořních mil od pobřeží jednotlivých států. Elwartowského kabina tedy podle skupiny nespadá pod thajskou jurisdikci. Thajské úřady však tvrdí, že struktura je v průmyslové zóně, takže ji lze považovat za narušení suverenity země.

A couple may have violated #Thai sovereignty by building themselves a sea home off #Phuket, and could now face the death penalty. https://t.co/NtqxjDRTBz #seasteading pic.twitter.com/SPo6xBEhXQ