Teroristé napadli ministerstvo spojů v Kábulu. Na místě jsou mrtví a zranění

U budovy ministerstva nejprve odpálil bombu sebevražedný atentátník a uvolnil cestu komplicům, kteří se tak mohli dostat do přísně střeženého objektu. Následovala dlouhá přestřelka. Úřady zatím nevydaly konečnou bilanci obětí.

Women and children are being evacuated from the Ministry of Telecommunications in #Kabul as a complex attack is ongoing inside the ministry pic.twitter.com/D6r1Xxa6o0