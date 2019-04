Nejmenší narozený chlapec na světě opustí nemocnici. Bála jsem se ho i dotknout, vzpomíná matka

Když se Rjusuke Sekino loni v říjnu narodil, jeho matka měla obavy, že i dotknout se ho by pro jeho tělíčko mohlo mít fatální následky. Vážil totiž pouhých 258 gramů. O téměř sedm měsíců později je malý Rjusuke, považovaný za nejmenšího narozeného chlapce na světě, připravený poznat i svět mimo nemocnici. O víkendu by ho měli konečně propustit domů, napsal list The Japan Times.