Srí Lankou otřásla série výbuchů. 42 mrtvých, téměř 300 zraněných

Podle sdělovacích prostředků zasažená místa jsou hojně navštěvovaná rovněž turisty. Agentura DPA bez bližších podrobností poznamenala, že mezi postiženými jsou také cizinci.

Mluvčí hlavní nemocnice v Kolombu agentuře AP řekl, že jen v tomto zdravotnickém zařízení bylo přijato téměř 300 zraněných.

Heart wrenching news from Sri Lanka. this is so terrible! Its time every nation should unite against terror and strike it off! #SriLanka pic.twitter.com/ZLbLDQHSXU