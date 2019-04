Masakr na Srí Lance: Počet mrtvých strmě roste. Nepodléhejte panice, radí arcibiskup

Srílanský premiér svolal bezpečnostní radu, policie zastavila na příkaz generálního policejního inspektora vydávání propustek personálu. Ministr školství oznámil, že v pondělí a úterý zůstanou zavřené školy.

Latest on #SriLanka serial blasts on #EasterSunday:

- at least 125 were reportedly killed, more than 160 others injured

- three hotels, three churches targeted

- no group has claimed responsibility yet pic.twitter.com/nWm24rwSFj