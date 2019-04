Teror na Srí Lance zasáhl tři kostely a tři hotely. Mezi oběťmi je řada cizinců

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže jsou čeští turisté, kteří jsou nyní na Srí Lance s cestovními kancelářemi, v bezpečí. Velvyslanec ČR v Dillí Milan Hovorka sdělil, že mezi oběťmi ani zraněnými nejsou občané ČR, avšak situace se může změnit. Arcibiskub z Kolomba kardinál Randžit zrušil všechny dnešní velikonoční bohoslužby v okrsku hlavního města.

Strongly condemn the horrific blasts in Sri Lanka. There is no place for such barbarism in our region. India stands in solidarity with the people of Sri Lanka. My thoughts are with the bereaved families and prayers with the injured.