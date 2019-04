Přehled: Nekrvavější teroristické útoky na Srí Lance. VIDEO dnešní exploze v kostele

172 obětí: 15. října 1992 - Celkem 172 civilistů bylo povražděno při útoku na čtyři převážně muslimské vesnice na východě Srí Lanky. Separatistická organizace Tygři osvobození tamilského Ílamu (LTTE) odpovědnost za útok popřela.

147 obětí: 3. srpna 1990 - Při masakru ve vesnici Kathankudi partyzáni z organizace LTTE brutálně povraždili 147 modlících se muslimů.

146 obětí: 14. května 1985 - Teroristický útok extremistů z LTTE ve městě Anuradhapura si vyžádal 146 mrtvých.

Sri Lanka church blast as seen from road. #SriLanka pic.twitter.com/nISY8PMAtj