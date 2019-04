Srí Lanka: Ostrov tisíce drahokamů ničila 26 let krutá občanská válka

Srí Lanka je někdy nazývána Ostrovem tisíce drahokamů. Drahé kameny - s čajem a turistickým průmyslem - dodnes patří k hlavním produktům zdejší ekonomiky. Ve světě je však tento stát známý i konfliktem mezi většinovými buddhistickými Sinhálci a menšinou hinduistických Tamilů. Ten přerostl ve čtvrtstoletí trvající občanskou válku, která skončila v roce 2009.

Soužití dvou nejpočetnějších etnik na Srí Lance trvá přes dva tisíce let. První dorazili pravděpodobně v šestém století před naším letopočtem z oblasti Bengálského zálivu Sinhálci, Tamilové žijící na severu a východě ostrova přišli z jižní Indie o tři století později. Další část Tamilů, kteří žijí ve střední horské oblasti Srí Lanky (říká se jim i horští nebo indičtí Tamilové), přivezli z Indie v 19. století Britové, aby si zajistili levnou pracovní sílu na čajových a kaučukových plantážích.

Na Srí Lance žije 22 milionů lidí a 70 procent z nich jsou buddhisté. Přes 12 procent občanů jsou hinduisté, necelých deset procent muslimové a 7,6 procent křesťané.

V moderní historii se tamilsko-sinhálská nesnášenlivost vyhrotila po vyhlášení nezávislosti v roce 1948, kdy sinhálská většina ovládla politickou i vojenskou moc. Prosazováním buddhismu, vyhlášením sinhálštiny za jediný oficiální jazyk a zákon o zbavení občanství indických Tamilů napomohly k organizovanému odporu a prvním sinhálsko-tamilským srážkám v roce 1958. I republikánská ústava z roku 1972 přiznala tamilštině jen status pracovního jazyka orgánů místní správy v Severní a Východní provincii.

V roce 1971 vystoupili Tamilové s požadavkem autonomie a o rok později vznikla radikální povstalecká skupina Tamilští noví tygři (TNT), která v roce 1976 změnila název na Tygři osvobození tamilského Ílamu (LTTE). Oficiální silou hájící zájmy Tamilů byla zpočátku Tamilská sjednocená osvobozenecká fronta (TULF).

Tamilové začali usilovat buď o autonomii, nebo o vlastní nezávislý stát Ílam. Nespokojenost s umírněnou politikou TULF vedla k tomu, že hlavní silou tamilského odboje se stala TNT, později LTTE, která začala útočit na orgány státní správy i na umírněné Tamily. Tygři žádali jen samostatnost.

K organizovanému ozbrojenému boji za samostatnost přešla LTTE v červenci 1983. Tamilové 23. července 1983 nejprve napadli vojenskou hlídku a následující den si protitamilský pogrom v metropoli Kolombu vyžádal stovky až tisícovky obětí. Občanská válka se rozhořela naplno. Několikrát se již schylovalo k příměří, aby se boje opět rozhořely s ještě větší intenzitou. Válku provázely masakry civilního obyvatelstva.

Kromě velkého počtu civilistů připravily sebevražedné i bombové atentáty o život například státního ministra obrany Randžána Vidžeratna, prezidenta Ranasingha Premadasu nebo indického premiéra Rádžíva Gándhího. Brutalita LTTE vedla k tomu, že organizaci zařadily západní země na seznamy teroristických organizací. Fondy na nákup zbraní a na propagandu LTTE zajišťovala tamilská diaspora.

Poprvé jednali představitelé vlády a Tamilů v červenci 1985, mírové snahy ale byly poté několikrát zmařeny opětovným násilím. Ke konci války se schylovalo v roce 2002, kdy vláda a LTTE za zprostředkování Norska uzavřely časově neomezenou dohodu o příměří. Ve stejném roce se také v Thajsku konalo po sedmi letech první kolo mírových jednání mezi vládou a představiteli LTTE. O rok později ale LTTE jednání pozastavili a poté se organizace rozpadla na dvě křídla. V lednu 2008 kvůli nekončícímu násilí ze strany separatistů od příměří odstoupila i vláda a zahájila proti povstalcům další ofenzivu.

