Čeští turisté na Srí Lance jsou v bezpečí, stahování klientů cestovky neplánují

Podle Papeže žádná z českých cestovních kanceláří sdružených v asociaci nevyužívá hotely v lokalitě, která se dnes ráno stala terčem útoku. Cestovní kanceláře, které na ostrov jezdí, podle něj zvažují další postup a sledují, jak bude srílanská vláda na situaci reagovat.

"Zatím mi není známo, že by některá cestovní kancelář stahovala své klienty," řekl v poledne Papež v ČT. "Události se staly poměrně daleko od míst, kam české cestovní kanceláře s turisty létají," dodal s tím, že kdyby se situace vyhrotila, budou na to cestovní kanceláře reagovat.

Co nejdůrazněji odsuzuji teroristické útoky na nevinné lidi na Srí Lance právě na Velikonoční neděli. Vyjadřuji soustrast pozůstalým a zraněným přeji brzké uzdravení. Českým občanům jsme k dispozici prostřednictvím naší ambasády v Dillí a honorárního konzulátu v Colombu. — Tomáš Petříček (@TPetricek) 21. dubna 2019

České cestovní kanceláře podle něj cestují spíš do vnitrozemí, k moři míří na jih a jihozápad ostrova. Turisté na poznávacích zájezdech podle Papeže zájem o předčasný návrat do vlasti neprojevili a turisté v letoviscích u moře zatím situaci monitorují a zvažují.

"Ministerstvo zahraničních věcí zjišťuje situaci na místě. Varovnou sms zprávu rozeslalo 92 českým cestovatelům zaregistrovaným v databázi Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD)," uvedl Robert Řehák z ministerstva zahraničí.

"Na zastupitelský úřad se obrátilo už několik desítek lidí, ale jsou to všechno žádosti o informace, není to, že by byl někdo zraněn nebo něco horšího," řekl v poledne Řehák ČTK. "Podle odhadů zastupitelského úřadu se na Srí Lance může pohybovat v současné době kolem 300 až 500 českých turistů," dodal s tím, že kde o informace zastupitelského úřadu v Dillí, který je ve spojení s generálním konzulátem v Kolombu.

Češi se mohou obracet pro informace a případnou konzulární pomoc na české velvyslanectví v Dillí a honorární konzulát v Colombu. "V případě nouze je možné též využít nouzovou linku českého velvyslanectví v Dillí: +91 9910999460," doplnil Řehák.

Dnešní útoky na několik kostelů a hotelů na Srí Lance nepřežilo podle posledních údajů přes 180 lidí. Podle agentury AFP je mezi oběťmi také devět cizinců, jejichž národnost dosud není známa. Terčem útoků, jež se odehrály současně během půl hodiny, byly tři katolické kostely a tři luxusní hotely.