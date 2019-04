Osmý útok na Srí Lance: Sebevrah zabil tři policisty, letiště mají pohotovost

Dopoledne místního času téměř souběžně otřáslo třemi kostely a třemi hotely šest výbuchů. Později byly ohlášeny ještě další dva. Při sedmém byl zasažen menší hotel na jižním předměstí a o život přišli dva lidé. Osmá exploze je hlášena z budovy na severním předměstí Kolomba. Police oznámila, že tam sebevražedný atentátník zabil tři policisty. Na ulici Džampetta v Kolombu byl objeven navíc podezřelý balík a k místu byla vyslána pyrotechnická jednotka.

Náměstek ministra obrany Ruvan Vidžavardene na tiskové konferenci označil útoky za "teroristický čin spáchaný extremistickými skupinami". "Zákaz vycházení bude platit, dokud se věci nezklidní," prohlásil. Řekl také, že pozdější dva útoky na okrajích hlavního města mohli spáchat ti, kdo útočili předtím a byli na útěku.

Your move @jacindaardern



I expect you to be dressed as the Pope, ringing church bells across #NZ and praying in Latin in Parliament by noon.



165 dead. 400 wounded (35 from overseas) #SriLanka pic.twitter.com/55dD7zaTCc