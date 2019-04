Na Srí Lance zatčeno sedm podezřelých teroristů, počet mrtvých dál roste

Terčem útoků byly tři kostely a tři luxusní hotely, jedna ubytovna a policisté. Až na jeden útok na východě ostrova se ostatní soustředily na hlavní město a jeho okolí. Podle náměstka ministra obrany Ruvana Vidžavardeneho, kterého citovala agentura AP, většinu útoků spáchali sebevražední atentátníci.

Policejní mluvčí řekl, že úřady zatím nemohou poskytnout detaily k obětem atentátů v hlavním městě. Sdělil také, že zákaz vycházení se prodlužuje až do odvolání. Podle původních zpráv měl být dvanáctihodinový a skončit v pondělí ráno.

It’s genuinely so sad seeing father standing by himself, his face says all #srilanka #lka pic.twitter.com/TOGSbHWbfF